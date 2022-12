Led e specchi alti fino a 9 metri: così saranno gli "Stargate" per Brescia capitale

Ci saranno dei giganteschi "Stargate", alti fino a 9 metri, per collegare simbolicamente Brescia e Bergamo capitali della Cultura: saranno dei "varchi", una sorta di "portali" liberamente ispirati agli Stargate dell'omonimo film di fantascienza (e per chi non l'avesse visto: permettevano di viaggiare verso altri pianeti e dimensioni). Le installazioni, definite "artistiche" e "di design", sono state denominate StargateBgBs e ideate dallo studio Giò Forma.

Come funzioneranno gli Stargate

La "cabina di regia" congiunta delle capitali della Cultura ha approvato la realizzazione di una coppia di portali identici, collocati indicativamente in Piazza Vittoria a Brescia e in Piazza Matteotti a Bergamo, in grado di collegare le due città attraverso un'esperienza immersiva ricreata grazie a schermi video, in live streaming, che rivestiranno completamente i due portale.

Di fatto ogni portale mostrerà video in tempo reale creando una sorta di "finestra digitale" che trasporterà chi lo attraversa a scoprire un luogo iconico dell'altra città. All'esperienza "interna" se ne aggiungerà anche una "esterna": un grande specchio che rifletterà invece la propria città, ma implementato con effetti di realtà aumentata, messaggi e approfondimenti video e audio.

Led e specchi alti fino a 9 metri

"L'intervento si compone di due strutture di specchi e led, una a Bergamo e una a Brescia, che creeranno una connessione tra le due città: un portale che in tempo reale ci trasporterà nella città gemellata", fanno sapere da Giò Forma: le riprese in tempo reale (da una o più postazioni nella città) potranno essere intervallate da messaggi, informazioni, contenuti sponsorizzati, fino a comporre un vero e proprio "palinsesto".

La struttura sarà alta 9 metri, larga 3,5 e con uno "spessore" di 4 metri e mezzo: sarà avvolta in 112 metri quadrati di mattonelle led, un rivestimento effetto specchio da 130 mq, e sostenuta da una pedana di 11 metri di diametro. A livello tecnologico sarà attrezzata con telecamere, visori e player, altoparlanti da esterno, eventuali sensori per interazioni. L'avviso pubblico per realizzare il progetto è stato reso noto martedì (maggiori informazioni a questo link): i soggetti interessati devono compilare la domanda di partecipazione entro le ore 12 del prossimo 11 gennaio.