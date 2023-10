Belén ferma il silenzio 'social', c'è anche il suo amore bresciano

“Quanto è bello tutto quanto”. E ancora: “La mia vita splendente”. Belèn Rodriguez rompe il silenzio (anche se i post periodicamente non mancano mai) sui social e torna a raccontare su Instagram la sua vita quotidiana. Ultimissime dall'universo Rodriguez: una vacanza in montagna nel pieno della sua nuova love story con l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, titolare della Lorenzoni srl di Bedizzole, storica azienda (aperta dal 1946) per la fornitura di pezzi di ricambio per moto e motorini, fatturato milionario.

Il ritorno di Belén su Instagram

Non è una novità, sia chiaro: le prime foto insieme risalgono ancora alla scorsa estate. Poi qualche scatto “rubato” (si fa per dire) su Instagram, ora una tempesta di post, foto e video a testimoniare la loro ultima uscita insieme, una vacanza in montagna tra mucche, sentieri e ruscelli, in un luogo non ben precisato (e per questo non ancora identificato).

Belén stavolta non risparmia le parole: “Quanto è bello tutto quanto”, scrive tra una cena romantica tra le mura di una baita e un caffè caldo in giardino, di fronte al fuoco, infagottata quanto basta (ma sempre bellissima) con i primi freddi di questo autunno ritardatario. Da sempre nel mirino degli appassionati di gossip, ora anche nostrano: dalla metà di settembre la showgirl si è trasferita a Brescia.