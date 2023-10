Belén Rodriguez si è trasferita a Brescia con il suo nuovo fidanzato, l’imprenditore di Bedizzole Elio Lorenzoni. È quanto rivelato da Deianira Marzano, nota come Miss Pettegolezzo, la Gossip Girl de noantri: “Belen da un mesetto si è trasferita a Brescia, vive con il nuovo fidanzato – ha scritto Marzano in una story pubblicata su Instagram – ma da sola: i figli sono rimasti a Milano con i nonni Rodriguez e con i rispettivi padri (Stefano De Martino e Antonio Spinalbese, ndr)”.

Lo scoop infiamma gli appassionati nostrani di gossip: dove si sarà trasferita Belén? Vive in città o in provincia? La casa è una delle proprietà del ricco Lorenzoni oppure un ignoto alloggio affittato (o acquistato) per l’occasione? Domande senza troppe risposte. Almeno per ora.

“Ogni domenica, lo fanno già da due o tre settimane – continua Deianira Marzano – i Rodriguez portano i bimbi dalla madre e spesso vanno anche i fratelli di Belén, soprattutto Cecilia e Ignazio. Insomma fanno le domeniche in famiglia, ma a casa di Elio”.

Belén Rodriguez sui social

E a chi suggerisce che Belén sia un po’ sparita, dai social e dalla mondanità: “Belén tornerà presto più forte di prima”, è la chiosa di Miss Pettegolezzo. Su Instagram scorrono intanto poche immagini recenti, l’ultimo post è pubblicitario, prima di quello alcuni scatti (forse a Brescia, chissà) con una delle prime apparizioni sui social di Belén di Elio Lorenzoni (ma i due si frequentano ormai dalla scorsa estate), ma risalgono a un paio di settimane fa.

Sale l’attesa per la prima apparizione pubblica (magari televisiva) della nuova coppia. Belén Rodriguez è seguitissima sui social, tra le più note e cliccate in Italia: su Instagram conta oltre 10 milioni e mezzo di follower.