Notte di belle nevicate: lo spettacolo di un bianco risveglio

Bianco risveglio nel Bresciano e in parte del Nord Italia. È l'effetto della nevicata cominciata lunedì nel tardo pomeriggio e proseguita, in alcuni casi, per tutta la notte. Ma la perturbazione si sta ora spostando verso il Centro-Sud, come riferiscono gli esperti di 3bmeteo: “In attenuamento i fenomeni sul Nord Italia, dopo le nevicate che nella notte sono state protagoniste soprattutto in Emilia, fino a quote di pianura. Particolarmente colpita è stata la zona tra Modenese, Bolognese e Ferrarese, dove lo strato bianco ha raggiunto qualche centimetro di spessore. Tra Lombardia e Veneto neve coreografica a Brescia e Vicenza, accumuli dai 100/150 metri sui colli euganei, neve mista a pioggia tra Padova, Venezia e Treviso. In serata la neve è caduta in Piemonte fin sul Cuneese, lasciando al suolo qualche centimetro, oltre che sull'entroterra ligure”.



La neve nel Bresciano

Non è mancata la neve nel Bresciano. “Risveglio innevato – fanno sapere dall'associazione Meteopassione – dai 300 metri in su. In pianura solo qualche fiocco tra la pioggia, con qualche accenno in più a neve vera sulla Bassa”. Neve in quota in tutta la provincia: qualche fiocco soprattutto in pianura, poi colline innevate dall'Alto Garda alla Valsabbia – nel video: il bianco risveglio di Serle – passando per la Valtrompia e ovviamente la Valcamonica.