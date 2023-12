Ha iniziato a nevicare nel Bresciano: primi fiocchi anche in pianura

Come ampiamente annunciato, la perturbazione in arrivo sul Nord Italia ha portato la neve nel Bresciano. I fiocchi stanno scendendo anche in alcune zone di pianura, ma non dovrebbero esserci accumuli: la prima parte del video mostra la nevicata in corso a Verolanuova, la seconda – quella girata a bordo di un'auto – i fiocchi che stanno cadendo sull'Alto Garda a 400 s.l.m.. La neve sta scendendo copiosa dai 400-500 metri in su (Lumezzane è già tutta imbiancata).

"Domani al risveglio troveremo precipitazioni generalmente cessate ovunque – spiegano gli esperti di Meteopassione.com –, fatto salvo per isolati fenomeni residui, qualche centimetro di neve dalle colline in sù e un possibile velo bianco in alcune zone di pianura. Nel pomeriggio di martedì tempo in netto miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso, attenzione però in serata alla possibile formazione di nebbie in pianura".