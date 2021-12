Fiocchi a bassa quota, non è finita: sono in arrivo nuove nevicate

Nevicate a bassa quota, dopo il candido mantello portato dall'Immacolata, una nuova perturbazione è pronta a concedere il bis. Venerdì, scrive Lorenzo Badellino di 3Bmeteo.com, al Nord è prevista "neve sulle Alpi occidentali oltre i 400m, anche a quote inferiori e a tratti sui fondovalle, qualche fiocco al mattino sin sulla pianura piemontese; peggiora in giornata su Liguria centro-occidentale, Lombardia ed Emilia Romagna con neve dai 200-400 metri, ma con possibili temporanei fiocchi fino in pianura sull'Emilia occidentale e sulla Lombardia occidentale, non escluso anche sulla costa genovese e la sera sulla Lombardia sudorientale".

Venendo al dettaglio della nostra provincia, difficilmente nevicherà in pianura, dove è attesa pioggia ma con temperature in picchiata: massima di 3° e minime al di sotto dello zero. I fiocchi scenderanno invece su Alpi, Prealpi e nelle valli, con una quota neve prevista intorno ai 300 metri.