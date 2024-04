Tanta neve nel Bresciano: dove i fiocchi sono caduti copiosi

In provincia di Brescia è tornata la neve. I fiocchi sono caduti copiosi soprattutto nelle valli, in Valcamonica, Valsabbia e Valtrompia, anche a quote basse (già dai 700 metri di altitudine): si moltiplicano così le cartoline imbiancate di questo freddo fine aprile. Tra i luoghi interessati dalle nevicate anche i monti Gaver, Maniva e Guglielmo (il video, realizzato dal fotografo Alessandro Bazzana, mostra la strada per il monte Guglielmo a Zone), il monte Stino e Cima Rest, il Passo del Cavallo di Lumezzane, ovviamente il Tonale. La temperatura è scesa ampiamente sotto zero sulle montagne bresciane, con picchi vicino ai -5 gradi tra il Tonale e il Maniva.

Le previsioni meteo per mercoledì

Ma la situazione sembra tendere a un miglioramento, come riferito dagli esperti dell’associazione Meteopassione.com: “Nella notte – si legge – la neve è arrivata fin verso i 700 metri. Precipitazioni in esaurimento nel corso del pomeriggio: temperature minime stazionarie, massine in lieve aumento. Mercoledì da ovest si faranno largo le schiarite, tuttavia insisterà della nuvolosità residua che nel pomeriggio potrà dar luogo a qualche rovescio, specialmente lungo le Prealpi centro-orientali. Temperature massime in aumento, ma ancora basse per il periodo, tra i 13 e i 15 gradi in pianura. Venti in quota moderati da Nord-Ovest”.