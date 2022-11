In arrivo temporali e vento fino a 70 km orari: allerta arancione della Protezione Civile

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 3 novembre, in Lombardia le piogge tenderanno a divenire diffuse a partire dai settori occidentali, con successiva intensificazione e traslazione verso la restante parte della regione. In serata, le precipitazioni saranno quindi moderate e anche a carattere di rovescio a ridosso delle Prealpi e localmente sull'alta pianura, mentre altrove la fenomenologia si presenterà generalmente debole.

Entro le 6 di venerdì, sono attese cumulate medie tra 20-50 mm su Alpi e Prealpi; in particolare sulle Prealpi saranno possibili, localmente ed in forma isolata, accumuli di pioggia fino a 100-120 mm. Sulla pianura sono invece attesi tra i 15-40 mm, con possibili punte superiori sui settori settentrionali nella parte occidentale. Quota neve intorno a 1900-2000 metri.

Nella prima parte della giornata di domani, le precipitazioni insisteranno su Alpi, Prealpi e settori di pianura centro-orientali, con graduale tendenza all'attenuazione, altrove è prevista una generale cessazione delle piogge. Nel pomeriggio, piogge residue potranno ancora coinvolgere i settori alpini piu? orientali. Tra notte e mattino, qualche debole temporale potrebbe riguardare i settori di pianura, con maggiore probabilità sulla fascia pedemontana. L'ingresso di aria più fredda provocherà una discesa dello zero termico su Alpi e Prealpi e la quota neve scenderà leggermente attestandosi tra 1500-1700 metri. In totale sono attesi, oltre i 2000 metri, 30-50 cm di neve fresca.

Il vento si conferma in rinforzo su gran parte della Lombardia, principalmente da Nord sulle Alpi con raffiche massime in quota tra i 35 e i 60 km/h, a carattere di foehn anche a quota di fondovalle sui settori occidentali, con raffiche massime fino a 70 km/h. Si segnalano inoltre rinforzi da nord/nord-est lungo le coste del lago di Iseo (al mattino) e del Lago di Garda (nel pomeriggio). Sulla pianura il vento proverà nella notte da est e dal mattino principalmente da ovest, con raffiche massime intorno ai 50 km/h.

Brescia e provincia: è allerta

A partire dalla mezzanotte di oggi, giovedì 3 novembre, fino alle 12 di venerdì, la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per rischio idrogeologico in provincia di Brescia, riguardante laghi e Prealpi. Allerta gialla invece sulla pianura, sempre per rischio idrogeologico.