Vento e forti temporali nel Bresciano, Protezione Civile: è allerta arancione

Dalle prime ore di lunedì, un'estesa banda di precipitazioni con asse sud-occidentale sta interessando la Lombardia, passando lentamente da Ovest verso Est.

Previste precipitazioni diffuse e persistenti su tutta la regione, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi maggiori su zone alpine, prealpine e vicine pianure: su tali territori sono possibili accumuli di pioggia tra 50-90 mm in 24 ore, con picchi che potrebbero superare localmente i 100-120 mm. Quota neve, per gran parte della giornata, maggiore ai 2000-2200 metri, ma nella serata di lunedì in progressivo calo fino a circa 1500-1700 metri.

Per quanto riguarda il Bresciano, la Protezione Civile lombarda ha diramato un'allerta arancione per rischio idrogeologico in Valcamonica a partire dalla mezzanotte di oggi (con allerta gialla per vento forte). Per quanto riguarda i laghi bresciani, allerta arancione per rischio idrogeologico ma anche per forte vento (sempre dalle 24 di lunedì). Allerta gialla - vento e rischio idrogeologico - anche per tutta la pianura bresciana.