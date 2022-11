Brescia: una raccolta fondi per finanziare il nuovo album di Ettore Giuradei

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Si può sostenere con una donazione su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - la campagna di raccolta fondi dedicata alla realizzazione di “Nevrotica/Politica”, il nuovo album di Ettore Giuradei, cantautore bresciano attivo dalla metà degli anni 2000 e già autore di lavori di successo come Panciastorie e La repubblica del sole. Si tratta di un disco nato a seguito di una lunga riflessione o, meglio, è frutto di ascolto e confronto: grazie alle collaborazioni con musicisti come Enzo Albini (violino), Fidel Fogaroli (tastiere), Giacomo Papetti (basso) e Filippo Sala (batteria), Giuradei ha concepito un lavoro originale e ricco di sonorità inedite. “Nevrotica/Politica”, come sottolinea lo stesso autore “è un album di esplorazione, che prova a mettere in discussione un determinato sistema di cose, evidenziando derive e cercando delle ipotesi alternative; è un album di ricerca, partito da pagine di letteratura e poesia e da immagini di vite altre, lontane dalla nostra quotidianità; è, infine, un album di riflessione, che assume la tragicità della vita e la trasforma in musica e parola”.

I fondi raccolti grazie alla campagna attiva su Produzioni dal Basso - che ha un obiettivo economico complessivo di 8.000 euro - saranno spesi per la maggior parte per la realizzazione del disco, ossia per coprire i costi riguardanti la registrazione, il mixaggio e la masterizzazione dell’album; il resto dei finanziamenti sarà utilizzato per la stampa dei vinili, la realizzazione delle ricompense per i sostenitori e le relative spese di spedizione.

A proposito di ricompense, come ringraziamento per chi sceglierà di contribuire alla campagna dedicata a “Nevrotica/Politica”, Giuradei ha messo in palio non solo oggetti, ma anche esperienze esclusive: in base alla cifra destinata al progetto, sarà possibile ricevere a casa una stampa in serigrafia o una T-shirt, oppure partecipare a iniziative come il trekking di gruppo nella suggestiva cornice della Franciacorta e del Sebino, la gita in barca a vela sul Lago d’Iseo o un concerto privato. Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto: https://www.produzionidalbasso.com/project/nevrotica-politica-il-nuovo-album-di-ettore-giuradei/