Gruppo bresciano apre "Bistrot 80 Fame", ristorante da 3.000 clienti al giorno

Il gruppo Consoli di Brescia, con la sua divisione food ItaliaChef, ha da poco inaugurato il nuovo ristorante “Bistrot 80 Fame” presso il centro Park West di Milano, zona Bisceglie, a pochi passi dall'omonima stazione della metropolitana. Si tratta, fa sapere l'azienda in una nota, di “un centro polifunzionale situato in una location unica, con un grande parco e tantissimi servizi tra cui quello di ristorazione curato dal gruppo Consoli”. Con qualche novità: “Una proposta food che esula dal classico format di mensa aziendale, non con una linea self bensì con un banco gastronomia dove ogni utente può scegliere tra le tante proposte del giorno”.

Il centro Park West

Oltre alla ristorazione, il gruppo Consoli (con la capogruppo Pulitori e Affini spa) cura anche il cleaning di Park West. Progettata dall'architetto Mario Cucinella, la nuova area direzionale (appunto, Park West) si sviluppa su tre torri (A, B e C) per un totale di 34.755 metri quadrati dedicati a uffici e 259 nuovi parcheggi coperti. La struttura è inoltre attrezzata con il servizio ristorante e mensa, affidato a Consoli, auditorium, piazza all'aperto, bike park, palestra, area bimbi, terrazze e rooftop per eventi aziendali e privati.

L'investimento di Consoli per realizzare il nuovo “Bistrot 80 Fame” si avvicina al mezzo milione di euro. Aperto da un paio di settimane, il ristorante serve già più di mille pasti al giorno ma a pieno regime potrà arrivare anche a oltre 3mila. Disponibile anche il servizio take-away, che andrà a incrementare ulteriormente i clienti serviti.

Il gruppo Consoli

Il gruppo Consoli è ufficialmente operativo da oltre 70 anni, dal 1953: è dal 1952 che è invece attivo il principale marchio di riferimento del gruppo, Pulitori e Affini, quartier generale in Via Achille Grandi. L'azienda è specializzata negli ambiti delle pulizie tecnologiche su impianti di produzione industriale, cleaning per i settori civile e sanitario, logistica e assistenza sanitaria. Il gruppo Consoli controlla anche le società Italiachef, Sarca Gma srl, Chef and Go srl e Amis srl per la divisione Food, Ecopadana srl, 2 High srl e Noleggio Divise per la divisione Facility. Consoli conta più di mille clienti, in Italia e non solo, oltre 5mila dipendenti, un fatturato di oltre 120 milioni di euro.