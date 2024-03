Ricavi in lieve calo, ma il fatturato tiene: risultato netto in discesa (a doppia cifra) ma comunque più che positivi. Confermati i piani per la diversificazione di prodotto e l’internazionalizzazione, acquisite le società PGA e MEC: positivo l’avvio del 2024, con un fatturato in crescita (attesa) a doppia cifra nel primo trimestre. Sono le ultimissime da Sabaf, storica azienda bresciana - quartier generale a Ospitaletto - fondata negli anni ‘50 e oggi tra i principali produttori al mondo di componenti per elettrodomestici. Guidato dalla capogruppo Sabaf spa, 99,5 milioni di euro di vendite nel 2023, il gruppo impiega oggi circa 1.700 dipendenti in ITalia, Turchia, Polonia, Brasile, Cina, India, Messico e Stati Uniti: oltre al marchio Sabaf, il gruppo controlla anche Arc, Faringosi Hinges, CMI, Mansfield, Okida e PGA.

Sabaf: numeri dal bilancio

Qualche numero dal bilancio approvato al 31 dicembre 2023: ricavi a quota 239,1 milioni di euro, -5,2% rispetto ai 252 milioni del 2022; l’ebitda (margine operativo lordo) si attesta a quota 33 milioni, -9%; il risultato netto è di 14,2 milioni (-35,9%). “Il 2023 - il commento dell’ad Pietro Iotti - è stato caratterizzato per buona parte da una domanda debole. I segnali di ripresa emersi nella seconda parte dell’anno si sono poi consolidati, generando nell’ultimo trimestre risultati migliori rispetto a quelli dello stesso periodo del 2022. Le attività nei primi mesi del 2024 riportano una significativa ripresa su tutte le divisioni, frutto dei segnali di miglioramento che arrivano dal mercato e dall’attuazione del piano di sviluppo del gruppo”.

Cauto ottimismo, ma segnali incoraggianti: “L’avvio del 2024 - continua Iotti - si caratterizza da una dinamica di business decisamente positiva. Le vendite già realizzate e gli ordini in portafoglio fanno prevedere nel primo trimestre una crescita a doppia cifra del fatturato, rispetto allo stesso periodo del 2023. La ripresa dei volumi produttivi favorirà il miglioramento della redditività”.