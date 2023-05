Ospitaletto: Scaling Parrots cede il 15% del capitale sociale al gruppo Finservice

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Gruppo Finservice, ora importante realtà indipendente operante nella consulenza finanziaria per le imprese, conta ben 12 società e si conferma da sempre attenta ai trend e alle innovazioni più avveniristiche, rilevando il 15% del capitale sociale di Scaling Parrots, software house bresciana specializzata in soluzioni di blockchain a supporto delle aziende.

Entrando più nel dettaglio, la holding, che sin dalle origini punta non solo ad inserire le tecnologie più evolute all’interno del proprio business, ma a testarle per poi portarle sul mercato convinta e certa del loro potenziale, può ora affidarsi alla collaborazione di veri e propri esperti del settore.

“Siamo sempre stati orientati a scoprire nuove start up, piccole realtà ma dal grande potenziale in termini di tecnologie e soluzioni, coltivando il talento di questi giovani geniali in cui crediamo fortemente – afferma Guido Rovesta, presidente di Gruppo Finservice S.p.A - Crediamo molto nell’efficacia delle tecnologie più avveniristiche e, tra queste, c’è sicuramente la blockchain. L’efficienza di una azienda si misura con la capacità della stessa di essere adattabile alle diverse esigenze della contemporaneità: noi di Finservice lo sappiamo molto bene e, proprio per questo, siamo i primi a voler testare nuove soluzioni, misurarne concretamente il valore per poi promuoverle sul mercato con vera passione e convinzione, accelerandone lo sviluppo”. Scaling Parrots, a livello prettamente operativo, mette a disposizione di aziende e industrie una serie di soluzioni blockchain per aiutarle a crescere, rendendo scalabile e, di conseguenza, più redditizio il proprio business. La stessa registra una crescita di ricavi pari al 282% nel corso dell’ultimo anno.

“Siamo entusiasti di questa partnership – dichiara Alessandro Ricci, CEO di Scaling Parrots – Gruppo Finservice S.p.A. è una realtà estremamente solida e strutturata: è il partner finanziario con la giusta solidità ed esperienza per dare una vera e propria sterzata al nostro business. Inoltre, grazie all’esperienza del Gruppo stesso, potremo crescere anche a livello di organizzazione aziendale e prendere spunto dalle loro iniziative per offrire al nostro team tutto il supporto e le attività formative di cui hanno bisogno. Allo stesso tempo, sono sicuro che se Gruppo Finservice ha deciso di credere in noi, di testare per primo le nostre tecnologie, questo fungerà da esempio e garanzia per tutte le realtà che credono nella sua affidabilità e che tenderanno dunque a fidarsi di noi”.