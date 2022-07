Utile a 13 milioni, ora lo 'shopping' in Spagna: affari d'oro per un'azienda bresciana

Conclusa l'acquisizione (milionaria) della catalana Ar Vacuum Technology di Barcellona, Metal Work rilancia: dalla Spagna al Vietnam passando per la Germania. Fatturato record nel 2021 per lo storico marchio di Concesio: l'azienda, fondata nel 1967 come ditta individuale, è oggi tra i leader in Italia (e non solo) nella produzione di componenti pneumatici per l'automazione industriale. Guidato da Giampietro Gamba, Daniele Marconi e Valentino Pellenghi, il gruppo ha chiuso il 2021 con vendite per 218,564 milioni di euro, +23% sui 177 milioni del 2020, ma ancora +14,4% sugli oltre 190 milioni del 2019.

I numeri di Metal Work

Positivi anche gli altri indicatori: l'ebitda (il margine operativo lordo) arriva a sfiorare i 35,8 milioni di euro, pari al 16,4% delle vendite e in crescita del 34% sull'anno precedente. L'utile netto si attesta a oltre 13 milioni e mezzo di euro, +58% rispetto agli 8,6 milioni del 2020. Sul fronte investimenti, più di 12 milioni anche nel 2021, più di 70 milioni negli ultimi cinque anni. Il gruppo Metal Work ha sedi e controllate in tutto il mondo: più di 50 filiali in Italia, Europa, Stati Uniti, Asia, Australia e Sudamerica. Al 2021 si contano circa 1.300 i dipendenti, di cui più di 500 negli stabilimenti di Concesio.

Acquisizioni milionarie

Il 21 giugno scorso, con la firma ufficiale avvenuta in Spagna, si è conclusa l'acquisizione della Ar Vacuum Technology di Barcellona (circa 20 dipendenti e fatturato da 3,5 milioni di euro): da quasi 50 anni Ar produce componenti per l'automazione e la movimentazione con il vuoto. In calendario anche acquisizioni e nuovi stabilimenti in Vietnam, con punto d'appoggio a Singapore, e in Germania. Presentato il piano industriale da qui al 2025: è questa la deadline per raggiungere quota 260 milioni di euro di fatturato.