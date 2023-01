Lo studio Place sceglie i miscelatori Artis

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Artis continua a tessere interessanti collaborazioni nel vivace mondo dell’interior-design made in Italy. Lo Studio Place, dinamica realtà milanese, ha scelto la rubinetteria bresciana per una ristrutturazione di pregio guidata dall’architetto Angela Baccaro. Oggetto dell’intervento è stato un grazioso appartamento situato nel centro del capoluogo lombardo. Gli ambienti sono stati accuratamente rivisitati secondo l’impronta ordinata e minimalista del design contemporaneo, trovando i complementi ideali proprio nei miscelatori Artis, giusto compromesso tra appagamento estetico e praticità funzionale. In particolare, per valorizzare la sala da bagno è stata selezionata la serie Stilo, mentre per la cucina il miscelatore per lavello della gamma Moderni. Tocco di classe la finitura oro opaco, perfetta per esaltare le linee pulite ed essenziali della rubinetteria firmata Artis.