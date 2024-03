Lago di Garda: è nato un resort extra-lusso da 1.200 euro a notte

Sul lago di Garda anche le case vacanze puntano dritto al lusso. Ne è viva testimonianza il nuovo mini-resort Borgoluna, da poco inaugurato a San Felice del Benaco (in Via della Luna, ça va sans dire): è attrezzato con tre camere extra-lusso (di cui due junior suite e una suite, la già mitica Limonaia) e una living room con piccola cucina. Non sarà per tutti: in alta stagione verrà affittata come intera Luxury House al prezzo di 1.200 euro a notte. Ma il target è mirato: “Abbiamo voluto dare un'impronta diversa a un ambito emergente del turismo del lago di Garda – commentano Silvia Razzi e Cristiano Antonioli, coppia nel lavoro e nella vita: con loro il giovane figlio Leo, 15 anni e un futuro nell'hospitality: studia all'alberghiero di Gardone Riviera – in direzione del turista altospendente: anche l'offerta extra-alberghiera deve essere adeguata alla richiesta”.

Non è una novità che ampi strascichi del comparto turistico del lago di Garda – che già ospita numerosi hotel a 5 stelle e ristoranti gourmet e stellati – stia virando verso il lusso e i turisti high-spender. Uno studio di Enit, l'Agenzia nazionale del turismo, ha calcolato in oltre 393 euro al giorno la spesa media dei turisti “di lusso”: quasi tre volte in più la spesa media dei turisti che oggi frequentano il lago (27 milioni di presenze nel 2022, fatturato stimato di oltre 4,2 miliardi di euro).

Il mini-resort nell'antico borgo

Borgoluna è stato realizzato all'interno di un piccolo e caratteristico borgo ebraico secolare, tra l'altro in uno dei vicoli più fotografati (e dunque instagrammati) di tutta San Felice, soprattutto da visitatori tedeschi e britannici: il progetto di recupero è cura di Giovanni Puecher, per un intervento di “riqualificazione conservativa” con la supervisione della Soprintendenza. Tra i materiali utilizzati la pietra (quelle esistenti sono state rinzaffate con biocalce), il legno, il marmo, corten e ferro, materiali naturali e a km zero. Investimento importante anche negli arredi, dove è tutto made in Italy: ad esempio i letti, di Athos, e l'illuminazione di Foscarini.

Qualità e servizi di lusso

La qualità si paga e anche i servizi sono di lusso: la contaminazione gastronomica si affaccia al vicinissimo ristorante Duo, già nelle guide più note e specializzato nella frollatura del pesce (anche e soprattutto di lago); possibilità di esperienze tra cui gite a cavallo, in auto d'epoca, uscite a bordo di motoscafi Riva, aperitivi in barca, partite a golf. E ancora: il servizio cantina con vini e distillati del Garda, italiani e internazionali, lo chef a domicilio, estetista in loco (previa prenotazione) in collaborazione con lo Studio Eden di Soiano, trasporto Ncc (noleggio con conducente) sempre a disposizione. Nota curiosa: la prima firma sul guestbook di Borgoluna è dell'assessora regionale al Turismo Barbara Mazzali.