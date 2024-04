L’ex centro commerciale Freccia Rossa finisce all’asta: vale oltre 29 milioni di euro

L’ennesimo atto dell’odissea del Freccia Rossa - ex tempio dello shopping cittadino - andrà in scena il prossimo 28 giugno a Segrate con l’asta per aggiudicarsi l’immobile che si affaccia sul ring di Brescia. È la diretta conseguenza della liquidazione giudiziale della società Freccia Rossa Shopping Center Spa, controllata al 100% da la Fenice (gruppo Resolut Asset Management).

La perizia fatta dal tribunale di Milano per l’immobile di 30mila metri quadrati, vuoto da mesi (gli ultimi negozi hanno chiuso i battenti nell’estate del 2023) e diventato un rifugio di fortuna fino a quando non stati blindati gli accessi, ha stabilito il prezzo: 29.645.900 euro. A tale cifra vanno aggiunti i 4.292.075 mila euro dell’edificio accanto che ospita la palestra Virgin Active.

Base d'asta 29 milioni di euro

Insomma la base d’asta per acquistare l’ex tempio dello shopping - caduto in un lento e inesorabile declino dopo l’avvento di Elnòs e la pandemia di Covid - è di 29 milioni di euro cifra tonda, con offerta minima di 21.750.000 euro e rialzi minimi di 25 mila euro. Le offerte andranno presentate in busta chiusa: l’apertura avverrà alle 10.30 del prossimo 28 giugno e la gara comincerà dall’offerta più alta.

Un primo passo verso la riapertura, ma di certo non la svolta: è possibile che l’asta vada deserta e i soggetti interessati all’acquisto aspettino che il prezzo di partenza venga abbassato. Il Freccia Rossa era già stato messo in vendita quest’estate, ma i creditori avevano rifiutato l’offerta d’acquisto.

Quale sarà il suo futuro?

Ancora troppo presto per conoscere quale sarà il nuovo volto dell’ex centro commerciale, ma una cosa pare certa: non dovrebbe più ospitare negozi. Le ipotesi più accreditate per il suo rilancio lo vedono trasformarsi in polo turistico con ristoranti e aree giochi per bambini, ma pure in un contenitore di eventi e iniziative culturali.