Aumentano i ricavi, l'utile netto è quasi triplicato: sono i numeri dell'annata da record griffata Centrale del Latte di Brescia spa, società controllata al 51,3% dalla Loggia con partecipazioni di altre società tra cui Filiera Latte Brescia srl (al 12,7%) e Iniziative Alimentari srl (all'11,7%). Fondata nel 1929, l'azienda – quartier generale in Via Lamarmora – conta oggi 93 dipendenti.

Fatturato e utile record nel bilancio 2023

Questi alcuni dati dal bilancio consuntivo al 31 dicembre 2023 approvato dal Cda e che sarà discusso in assemblea in aprile. Fatturato record, si diceva: 87,619 milioni di euro nell'anno appena concluso, in crescita rispetto agli 83,2 milioni del 2022. Il valore della produzione si attesta a quota 88,1 milioni (erano poco più di 84 milioni nel 2022), con margine operativo lordo a 11,235 milioni e utili netti per 5,440 milioni, oltre due volte e mezzo i 2,022 milioni registrati nell'esercizio precedente.

Volto noto per tantissimi bresciani, la Centrale del Latte di Brescia (come da oggetto sociale) è specializzata nella raccolta, trattamento, lavorazione e commercializzazione del latte, di prodotti derivati dalla sua lavorazione, di prodotti caseari e alimenti in genere, nella produzione e commercializzazione di prodotti agroalimentari a km zero come ad esempio insaccati e insalate. Per i prossimi anni previsti investimenti per oltre 4 milioni di euro.

La lunga storia della Centrale del Latte

La Centrale del Latte nasce nel 1929: è del 1931 la prima distribuzione diretta (presso le rivendite della città) di latte pastorizzato in bottiglia, da un litro e da mezzo litro, sigillato con alluminio (fino ad allora era venduto crudo direttamente dalle stalle di produzione). Dopo decenni di costante crescita, è nel 1996 che la “Centrale Comunale del Latte” cambia denominazione divenendo Centrale del Latte di Brescia spa, trasformandosi quindi da azienda comunale (gestita “in economia”) a società per azioni. L'ultimo grande ampliamento risale al 2015, quando è stata inaugurata una seconda linea di produzione di latte uht. Il Consiglio di amministrazione è oggi guidato dal presidente Franco Dusina, Andrea Bartolozzi è il direttore generale.