Meno sale, meno zucchero, sostenibilità e sociale: è la (grande) sfida di cameo

Da oltre 90 anni nelle case degli italiani, oggi con 400 collaboratori e più di 600 prodotti sul mercato: è il sommario identikit di cameo, storica azienda alimentare con sede a Desenzano del Garda e specializzata in torte, dessert e pizze, composta dalla capogruppo cameo spa e dalla controllata Rebecchi Food System spa, che ha pubblicato alla fine dell'anno il primo resoconto Esg (Environmental, social and governance) sui risultati del quadriennio 2019-2022 e sulle priorità del biennio 2024-2025.

Un vero e proprio “resoconto di sostenibilità”, meglio ancora: “Un patto di trasparenza – fa sapere cameo in una nota – con i cittadini, i collaboratori e tutti gli altri stakeholder sui temi che riguardano l'agire responsabile nei loro confronti. Rappresenta l'impegno concreto con cui cameo intende, da una parte, mappare i progressi e le sfide che ha affrontato per raggiungere gli obiettivi a favore del buon cibo, dell'ambiente e delle persone dichiarati nella Carta della sostenibilità e, dall'altra, confermare quelli per il prossimo biennio”.

La Carta della sostenibilità di cameo

La Carta della sostenibilità è stata introdotta da cameo nel 2020 ed è articolata in 30 progetti, in tre diverse dimensioni: Our Food (il nostro cibo), Our World (il nostro pianeta), Our Company (la nostra zienda). “Our Food” esprime l’impegno di offrire ai consumatori la possibilità di condurre uno stile di vita sano e sostenibile. In quest'ottica, cameo ha lavorato per rendere sempre più salutari i suoi prodotti, ottimizzandone i profili nutrizionali. Ad oggi, infatti, il 77% dei preparati per dessert contiene il 15% di zucchero in meno, mentre l’86% dei preparati per torte ne ha il 10% in meno. Medesimo impegno anche relativamente alle pizze con il 50% dei prodotti che presenta una percentuale di sale ridotta a 1g ogni 100g.

“Our World” raggruppa tutte le attività attraverso le quali cameo dà forma al proprio impegno nei confronti dell’ambiente. L’azienda, che ha raggiunto nel 2022 la neutralità climatica del proprio stabilimento, negli anni ha investito nella costruzione di impianti fotovoltaici che permettono di soddisfare oggi il 10% del fabbisogno energetico totale. Il restante 90% proviene da fonti rinnovabili. In questo modo, ad oggi l’azienda contribuisce ad evitare l’emissione di oltre 2.000 tonnellate di CO2 ogni anno.

“Our Company” è la dimensione che interessa direttamente tutti i collaboratori e sostiene progetti che garantiscono l’uguaglianza e promuovono la diversità. In tal senso, uno degli ambiti di particolare attenzione è il tema delle pari opportunità: in cameo il 51,9% dei collaboratori è donna e il 50% di loro ricopre posizioni manageriali.

Gli obiettivi del prossimo biennio

Tra gli obiettivi del biennio 2024-2025, l'impegno alla revisione delle ricette dei preparati per dessert e preparati per torte così da raggiungere l'obiettivo di riduzione dello zucchero (tra il -10 e il -15%) e ridurre la percentuale di sale sulle pizze. Entro la prima metà del 2024 sarà attivato un terzo impianto fotovoltaico grazie al quale l'azienda sarà in grado di soddisfare un ulteriore 15% del proprio fabbisogno energetico: entro il 2025 il 100% degli imballaggi sarà completamente riciclabile.

Sul fronte delle attività sociali, si segnala il supporto (da oltre 10 anni) al progetto Sos Villaggi dei Bambini e (dal 2007) il progetto ludico-formativo Dolce Scuola cameo, che ha coinvolto oltre 680mila bambini. Il brand cameo fa parte dell'Oekter Group, multinazionale del settore food (e non solo) con 45 marchi all'attivo, 440 milioni di clienti consumer nel mondo, vendite nel 2022 vicine ai 3 miliardi e mezzo di euro.