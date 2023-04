Collebeato: Artis al Fuorisalone con Simone Micheli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Con l’entusiasmo e la voglia di affermarsi nel mondo del design che la contraddistingue, Artis parteciperà al Fuorisalone 2023 in qualità di partner di Simone Micheli. La rubinetteria bresciana sarà presente nel contesto didesign re-evolution, l’iniziativa itinerante a cura di Interni visitabile dal 17 al 26 aprile. L’installazione Free.dom, ideata da Micheli e realizzata nel cortile dei bagni dell’Università degli Studi di Milano, sarà costituita da tre diverse “gabbie”: due di esse ospiteranno un uccellino stilizzato, la terza sarà vuota con accanto l’uccellino “in volo”, a simboleggiare l’importanza della scelta personale per riuscire ad affrancarsi dalle maglie del sistema.

L’allestimento – un manifesto formale nonché una metafora intellettuale che ben rappresenta la concezione creativa dell’architetto di origine toscana – si dispiegherà tra ventisette teche espositive, poste sul perimetro del chiostro, che conterranno prodotti di aziende selezionate coerenti con il messaggio dell’esposizione. Al loro interno troveranno spazio quattro miscelatori per lavabo della nuova serie Oggetto3, un’inedita versione in finitura giallo pastello della fortunata collezione disegnata da Micheli per ARTIS.