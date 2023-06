Maxi rissa tra 5 persone: botte da orbi davanti al Municipio

Una lite violenta nel cuore del paese, a due passi dal Municipio di San Felice del Benaco. Urla, insulti, spintoni, calci e pure qualche cazzotto: cinque persone sono venuti alle mani, a margine di un’accesa discussione scoppiata per ragioni che sono ancora da chiarire. Un bel trambusto, in piena notte, che ha svegliato e intimorito i residenti di via XX Settembre e via Zanardelli, per fortuna senza gravi conseguenze, anche grazie al tempestivo allarme lanciato alla centrale unica delle emergenze da chi ha assistito al parapiglia.



Tutto è accaduto, poco dopo le due della notte tra martedì 13 e mercoledì 14 giugno: al loro arrivo i carabinieri del Radiomobile di Salò hanno trovato solo un 38enne che presentava lividi e contusioni. Il giovane uomo, che abiterebbe nel paese gardesano, è stato identificato e ascoltato dai militari, ai quali non avrebbe spiegato le ragioni della lite poi sfociata in una vera e propria scazzottata. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del Gruppo Volontari del Garda, ma il 38enne si sarebbe rifiutato di essere trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Le indagini sono in corso per identificare gli altri partecipanti alla zuffa e fare piena luce sulla vicenda.