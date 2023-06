Rapina da incubo dopo la cena: coppia scaraventata a terra e derubata

La cena di beneficenza, poi una romantica passeggiata sul lungolago di Salò. Una serata spensierata che, in pochi istanti, per una coppia di Corte Franca - 54 anni lui, 46 lei - si è trasformata in un incubo. Mentre percorrevano la rampa dell'autosilo vicino della stazione dei bus, sono stati avvicinati da due giovani a bordo di un monopattino, poi l’aggressione e la rapina. Ancora sotto shock per quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, il 54enne ha ripercorso quegli interminabili minuti di paura:



“Avevamo appena raggiunto la sbarra del parcheggio, quando un monopattino con a bordo due ragazzi ha frenato a poco centimetri da noi, quasi travolgendoci - comincia così la testimonianza del 54enne, che preferisce restare anonimo -. I due, visibilmente alterati e sotto effetto di stupefacenti, sono scesi farfugliando delle scuse, poi mi sono saltati addosso, scaraventando a terra me e la mia compagna che tenevo per mano. Uno dei due ha cercato di strapparmi la giacca, con all’interno il portafogli, ma io mi sono difeso: mentre la mia compagna urlava per chiedere aiuto, io scalciavo per allontanare il giovane. Poi è intervenuto l’altro che mi ha bloccato le gambe e sfilato l’orologio, del valore di 7mila euro, che portavo al polso. Infine sono scappati via”.



Il 54enne e la 46enne non era soli all’interno del parcheggio, ma nessuno - pare - abbia mosso un dito per aiutarli: “C’erano 4 o 5 persone che guardavano, ma nessuno è intervenuto per aiutarci o ha chiamato le forze dell’ordine. Io e la mia compagna eravamo sotto shock e doloranti: ci siamo alzati e siamo corsi all’auto, volevamo solo andare via da lì e tornare a casa, così non abbiamo chiamato il numero unico per le emergenze. Il giorno successivo mi sono recato alla stazione dei carabinieri del paese dove vivo per sporgere denuncia”.



A distanza di quasi una settimana dell’episodio restano la paura e i lividi: "La mia compagna nella caduta ha preso una botta alle costole e io sono pieno di ematomi - racconta ancora il 54enne -. Hanno agito a volto scoperto e senza paura in una zona che reputavo essere piuttosto tranquilla".