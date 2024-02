Evade dai domiciliari, fermato in piena notte: era pronto a rubare nelle case

Ladro seriale e spavaldo. Nemmeno gli arresti domiciliari lo hanno fatto desistere: i carabinieri di Castrezzato lo hanno infatti fermato mentre si aggirava - in piena notte - per le vie di Rudiano, armato di tenaglia e cacciavite. A dare l'allarme era stato un residente: domenica notte aveva visto uno sconosciuto passeggiare nella zona residenziale del paese e aveva subito segnalato la presenza sospetta al numero unico per le emergenze.

L'immediato intervento di un pattuglia dei carabinieri ha permesso di bloccare il malintenzionato prima che si intrufolasse nelle case. E per l'uomo, un 33enne di origine albanese ma residente nella Bergamasca, sono di nuovo scattate le manette, oltre a una denuncia per possesso di arnesi da scasso.

Scortato nella sua abitazione dai militari, poche ore dopo avrebbe violato una seconda volta la misura cautelare: quando, nella mattinata di lunedì, gli uomini dell'Arma hanno bussato alla sua porta, per portarlo in tribunale, lui non c'era. Rintracciato poco dopo, e nuovamente arrestato, è stato poi processato per direttissima: il giudice ha disposto l'aggravamento della misura cautelare e per il 33enne si sono così aperte le porte del carcere.