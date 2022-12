Il suo unico figlio muore, la madre non sopravvive: famiglia nel dolore

Non è sopravvissuta alla morte del suo unico figlio: tempo poche ore e se n'è andata anche lei. Uniti oltre la vita, mamma Rosa Brena e il figlio Maurizio Quarti: lei 95 anni, lui 64. Maurizio Quarti è morto a causa di un malore in ascensore, mentre all'Istituto Palazzolo di Torre Boldone stava proprio andando a trovare alla madre, ricoverata da qualche giorno dopo aver passato qualche brutto momento in ospedale.

Si è sentito male, si è accasciato a terra: rianimato a lungo ma senza successo, non si è più ripreso. La triste notizia dev'essere arrivata in qualche modo alla madre, che pure soffriva dei tanti acciacchi della vecchiaia: di recente era stata pure colpita da un ictus.

Lunedì pomeriggio i funerali

Sta di fatto che tempo poche ore e anche lei ha esalato il suo ultimo respiro. Le salme sono state ricomposte all'Istituto Palazzolo, dove per entrambi è stata allestita la camera ardente: l'uno di fianco all'altra, come avevano fatto per tutta la vita. I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Torre Boldone. Maurizio Quarti era figlio unico: la madre Rosa Brena, vedova, lascia quattro fratelli.