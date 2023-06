Scomparso durante una passeggiata: Riccardo è stato ritrovato morto

È stato recuperato ieri sera alla Sacca di Esine il corpo di Riccardo Pelamatti, 70 anni, le cui ricerche erano partite dopo la segnalazione del mancato rientro. Mentre le squadre dei soccorritori stavano perlustrando i sentieri, un passante avrebbe individuato il disperso in un canale dando così l'allarme. La centrale operativa ha mobilitato l'elicottero, decollato da Bergamo: sul posto sono scesi con il verricello il tecnico del Cnsas (Soccorso alpino) e il medico, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso dell'uomo.

L'allarme di scomparsa era stato lanciato nel primo pomeriggio. Per ore sono stati impegnati nelle ricerche uomini e mezzi della V Delegazione bresciana (stazione di Breno) del Soccorso alpino Cnsas e del soccorso alpino della Guardia di Finanza, oltre che i Vigili del Fuoco. La salma è stata riportata a valle, trasferita a Esine a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali approfondimenti: dovrebbe arrivare in queste ore il nulla osta alla sepoltura.

La scomparsa e le ricerche

Riccardo Pelamatti pare fosse uscito di casa - abitava a Montecchio di Darfo - per fare una passeggiata tra i boschi, come faceva spesso e nei luoghi che conosceva bene. Intorno alle 14 sarebbe dovuto andare a prendere il nipotino all'uscita da scuola: non è mai arrivato. La circostanza ha preoccupato i familiari che hanno subito allertato il 112. Dopo ore di ricerche è stato ritrovato senza vita in un canale: sarebbe precipitato nel vuoto dopo aver messo il piede in fallo o perso l'equilibrio. Era conosciuto in paese: il fratello Renato è stato assessore proprio a Darfo Boario Terme.