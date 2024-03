Ferma dei ragazzi per chiedere informazioni: spinto a terra e rapinato

Non proprio un'accoglienza esemplare. Un camionista 40enne di origine ucraina che si trova a Brescia per lavoro è stato rapinato da quattro ragazzi che l'hanno alleggerito di portafoglio e catenina d'oro. Il tutto è avvenuto dopo che l'uomo ha fermato i giovani per avere informazioni su come raggiungere la fermata della metropolitana della stazione ferroviaria.

I fatti. Giovedì sera attorno alle 21:30 il quarantenne ha avvicinato un paio di ragazzi per avere indicazioni su come raggiungere la fermata. I due lo hanno accompagnato per un tratto di strada, dopo lo hanno condotto nel parcheggio interrato della stazione dove c'erano altri due amici. A quel punto il camionista è stato accerchiato e spinto a terra, i rapinatori gli hanno strappato la collana dal collo e gli hanno preso il portafoglio prima di darsela a gambe levate.

La vittima, rialzatasi, è uscita dal parcheggio ed ha intercettato una pattuglia della Polizia locale. L'uomo ha raccontato ciò che era appena accaduto, e gli agenti si sono messi sulle tracce dei quattro rapinatori. Uno di essi, una ragazza, è stata presto individuata e bloccata, e successivamente denunciata a piede libero per rapina. Gli altri tre sono ancora ricercati.