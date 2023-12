Auto sospetta, scatta l'inseguimento: i ladri fuggono nei campi

L'auto sospetta, perché più volte segnalata nei pressi di abitazione svaligiate, che entra nel radar della pattuglia dei carabinieri, poi l'inseguimento e infine la fuga a piedi nei campi di Orzinuovi. I quattro uomini a bordo della macchina, una Renault Clio rubata a settembre in provincia di Parma, sono riusciti a farla franca, ma dietro di sé hanno lasciato numerosi e importanti indizi. Gli utensili da scasso e gli attrezzi del 'mestiere' che sono stati trovati nel baule dell'utilitaria, insieme a una serie di targhe (pure quelle rubate), e forse anche alle loro impronte digitali.

La loro identificazione potrebbe infatti avvenire grazie agli accertamenti in corso sulla Renault recuperata dai militari: sono stati eseguiti i rilievi tecnici per la ricerca di impronte digitali da inviare ai Ris di Parma per ottenere, anche in sede scientifica, un supporto alle indagini.

Tutto è accaduto nella notte tra giovedì 30 novembre e venerdì primo dicembre a Orzinuovi: intorno alle 01.50, una pattuglia dei militari della locale stazione, durante l’attività preventiva di controllo del territorio, ha intercettato in via Verolanuova la Renault Clio. Una macchina segnalata più volte nelle scorse settimane perché notata allontanarsi dai luoghi in cui erano stati commessi furti. Chi era al volante ha accelerato alla vista della pattuglia, poi la corsa a folle velocità in direzione del centro della cittadina. L'inseguimento è terminato dopo alcuni chilometri alla periferia del paese: sentendosi ormai braccati dai militari, i 4 uomini a bordo hanno abbandonato la Renault in mezzo alla strada, scappando a piedi nei campi. La zona è stata setacciata palmo a palmo dai Carabinieri, ma - come detto - i quattro sono riusciti a far perdere le proprie tracce.