Giovane operaio travolto da una trave di acciaio: è gravissimo

Travolto e schiacciato da una trave di acciaio pesante 11 tonnellate, un operaio di soli 25 anni lotta per la vita in un letto d’ospedale. Il grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di ieri, venerdì 16 giugno, all’interno della Fincantieri Infrastructure di Valeggio sul Mincio (Vr).

Stando alle primissime ricostruzioni, il lavoratore di origine moldava stava effettuando un’operazione di saldatura per conto di un ditta di appalto.

Non appena scattato l'allarme, in zona si sono prontamente diretti i soccorritori del 118, giunti con un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero. Le condizioni del 25enne sono subito apparse piuttosto serie.

L’operaio è quindi stato trasferito d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Verona Borgo Trento dove è stato ricoverato in gravi condizioni: la prognosi è riservata. Sul posto anche i carabinieri per effettuare i primi rilievi di quanto avvenuto, mentre la dinamica e le eventuali responsabilità sono al vaglio dei tecnici dello Spisal.