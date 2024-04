Agguato in piena regola: ucciso un uomo, poi l'assassino tenta il suicidio

Un agguato in piena regola, in pieno pomeriggio. È successo ieri attorno alle 18:00 in via Codignole, nel quartiere Lamarmora, dove un uomo ha suonato al campanello dell'abitazione occupata da un immigrato indiano, l'ha atteso e gli ha sparato al petto. La vicenda però ha avuto un seguito, altrettanto drammatico: il presunto assassino si sarebbe diretto in un appartamento di via Corsica, dove ha tentato di suicidarsi.

I fatti

Il primo allarme è scattato alle 18:00, quando i soccorsi sono stati chiamati in via Codignole. Una volta sul posto, al civico 21 però i sanitari non hanno trovato alcun ferito: a quel punto sono stati chiamati i Vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta di ingresso dell'abitazione. Anche all'interno nessuna traccia di feriti, per un motivo semplice: per la gravità delle ferite, l'uomo per il quale sono stati chiamati i soccorsi è stato portato in ospedale, in Poliambulanza, dai parenti, che non hanno voluto attendere l'ambulanza. Colpito al torace dagli spari, l'uomo è deceduto in ospedale.

Nel frattempo, i soccorsi sono stati chiamati in un'altra zona della città, in via Corsica, e una volta sul posto si è scoperto che i due eventi erano collegati. Al civico 122 giaceva infatti, in una pozza di sangue, l'80enne che stando alle prime ricostruzioni potrebbe essere colui che ha sparato mortalmente all'indiano in via Codignole. L'uomo, che avrebbe avuto con la vittima problemi legati a questioni immobiliari, dopo avere sparato si sarebbe diretto in via Corsica, dove al piano terra avrebbe tentato di suicidarsi sparandosi in bocca.

All'arrivo dei soccorsi le sue condizioni erano gravissime. Sul posto sono stati chiamati anche gli uomini di Squadra Mobile e Scientifica, per raccogliere tutte le informazioni utili per delineare i contorni della vicenda.