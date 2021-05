Si ribalta in campagna, schiacciato dal trattore: è gravissimo in ospedale

Elicottero in volo sabato mattina a Montisola per soccorrere un agricoltore di 41 anni che è rimasto schiacciato dal trattore, poco prima delle 8.30 in una zona impervia in località Senzano. A dare l'allarme alcuni residenti della zona, che avrebbero assistito alla scena.

In pochi minuti sul posto si sono precipitati i volontari dell'ambulanza di Montisola, che hanno prestato i primi soccorsi con il supporto dei Vigili del Fuoco: il ferito è stato liberato dai pompieri, e poi caricato in barella in attesa dell'arrivo dell'elicottero, atterrato poco più tardi.

Il 41enne avrebbe riportato importanti fratture in varie parti del corpo: è stato ricoverato in codice rosso al Civile, dove è arrivato poco prima delle 9.30. Le sue condizioni sono gravi: dopo essersi ribaltato, sarebbe rimasto schiacciato dal trattore. Non è ancora stato dichiarato fuori pericolo.