Nel lago una corona di fiori bianchi: "Per te, anima scomparsa volata in cielo"

Prima dell'ultimo saluto di mercoledì mattina a Umberto Garzarella, morto a 36 anni il 19 giugno ucciso dal motoscafo di due turisti tedeschi, dall'imbarcazione dei Volontari Delgarda è stata posata in acqua una corona di fiori bianchi in ricordo di Greta Nedrotti: "Un pensiero raccogliendoci a te, anima scomparsa volata in cielo". Un momento toccante, accompagnato dalla lunga processione di barche arrivata nel golfo di Salò per avvicinarsi al lungolago di fronte alla chiesa, dov'era in corso il funerale di Umberto.



L'esequie di Greta si terranno invece alle 15 di domani, venerdì 2 luglio, nella chiesa di Maderno; la salma verrà pi accompagnata al cimitero di viale Fosoclo. Per il 10 luglio è stata organizzata una fiaccolata sul lungolago in sua memora, partendo alle 21 da piazza San Marco.