Salò, funerale di Umberto Garzarella: nel golfo barche e palloncini bianchi

Mercoledì mattina, si è celebrato nel duomo di Salò il funerale di Umberto Garzarella, morto a 36 anni il 19 giugno scorso a bordo della sua barca, un gozzo in legno, insieme all'amica 25enne Greta Nedrotti.



Una lunga processione di barche è arrivata nel golfo di Salò per avvicinarsi al lungolago di fronte alla chiesa, con palloncini bianchi e fiori in acqua: un simbolico addio e un abbraccio alla famiglia, alla quale è stata strappata la giovane vita di Umberto da una folle corsa in motoscafo di due turisti tedeschi, che nemmeno si sono fermati a prestare soccorso.

Video di Giacomo Turolla – Facebook