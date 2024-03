Lotteria di Pasqua (senza autorizzazione) nel bar: multa da 2.000 euro

Una lotteria in piena regola, con la vendita di "numeri" e l'estrazione, alla vigilia di Pasqua, sulla ruota di Venezia. Anziché un'entrata extra, al locale che l'ha organizzata l'iniziativa è costata la bellezza di 2mila euro. La vicenda è raccontata sulle colonne bresciane del Corriere della Sera.

Ad accorgersi dell'iniziativa sono stati gli uomini della Guardia di finanza di Desenzano del Garda. All'interno di un bar situato in viale Rimembranze era stata organizzata una riffa privata con premi non in denaro bensì in bottiglie di vino, olio, cioccolata e uovo di Pasqua.

Verificato che non era stata richiesta l'autorizzazione specifica, rilasciata dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, i finanzieri hanno sequestrato il materiale e inflitto una multa - da duemila euro - al titolare dell'esercizio commerciale.