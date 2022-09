Da giorni non si avevano sue notizie: Lorenzo trovato morto a soli 48 anni

Rezzato piange la prematura scomparsa di Lorenzo Moladori: nei giorni scorsi è stato trovato senza vita nella sua abitazione. La drammatica scoperta è stata fatta sabato, a seguito dell’allarme lanciato dai parenti del 48enne, preoccupati perché non avevano più sue notizie: pare non rispondesse più al telefono e nemmeno al citofono.

Una volta dentro l’abitazione, situata nella frazione di Virle, la tragica scoperta e la chiamata al numero unico per le emergenze. Inutili tutti i tentativi dei sanitari, che non avrebbero potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Stando a quanto appurato dal medico legale, l’uomo era morto da giorni. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza ed è stata fin da subito esclusa anche l’ipotesi del gesto estremo. Non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali all'origine del decesso e la salma del 48enne è stata immediatamente restituita ai familiari.

La notizia si è diffusa molto rapidamente in paese, dove Lorenzo viveva da tempo ed era piuttosto noto, soprattutto per il suo sconfinato amore per i gatti. "Ci mancheranno tantissimo le tue risate e la tua irriverente spontaneità", scrive un amico sui social.

Come si vede nell’ultimo video girato dal 48enne e poi postato su TikTok, non usciva di casa senza il suo micio. Lo portava ovunque, tenendolo su una spalla: mentre girava per il paese con il monopattino, al bar, in vacanza e alle feste.