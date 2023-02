Lanciano muschio dal cavalcavia, colpiscono l'auto dei carabinieri

Per loro sfortuna in quel momento transitava una pattuglia, e i carabinieri a bordo si sono immediatamente messi sulle loro tracce. È finita male la "bravata" di due 15enni di Rudiano che non hanno trovato modi più intelligenti di trascorrere il tempo, rispetto a quello di lanciare pezzi di muschio da un cavalcavia. La vicenda è raccontata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

I fatti. Un'auto dei carabinieri della Stazione di Rudiano stava uscendo dal sottopasso della Brebemi tra Rudiano e Urago d'Oglio quando è stata colpita da pezzi di muschio lanciati dal cavalcavia. Il muschio ovviamente non ha sfondato il parabrezza, ma ha compromesso la visibilità, costringendo il militare alla guida allo stop.

Ripulita la vettura, i carabinieri si sono messi sulle tracce dei responsabili, rintracciando dopo poco. Durante l'interrogatorio uno dei due ha ammesso la propria responsabilità, convincendo anche l'amico - che inizialmente aveva invece negato tutto - a confessare. I due 15enne sono stati denunciati in stato di libertà, dovranno rispondere di getto pericoloso di cose.