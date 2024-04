Distributore di benzina senza autorizzazioni: maxi multa di oltre 20mila euro

Un distributore di carburante “non autorizzato” è stato scovato sulla sponda bresciana del Benaco dalla Guardia di Finanza. Il blitz è scattato nei giorni scorsi: nel mirino della sezione operativa navale Lago di Garda e delle Fiamme Gialle di Desenzano è finito un impianto di rifornimento ad uso nautico, che presentava anche potenziali criticità ambientali.

Durante il controllo sono emerse diverse carenze come "la totale assenza delle autorizzazioni previste dalla legge regionale in materia di commercio ed in particolare le disposizioni riguardanti gli impianti di distribuzione di carburante", si legge nella nota diffusa dalla Guardia di Finanza. "Ciò ha consentito al gestore di ottenere un concreto vantaggio, in quanto ha evitato di effettuare importanti lavori strutturali e di messa in sicurezza (tra i quali la sostituzione dei serbatoi interrati contenenti il carburante) necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione ad esercitare la specifica attività", fanno ancora sapere le Fiamme Gialle.

Le verifiche hanno portato al sequestro del distributore e del carburante in giacenza (circa 4mila litri). Non solo: nei confronti del gestore è scattata una sanzione amministrativa, che andrà da un minimo di 20mila a una massimo di 80mila euro.