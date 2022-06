Spaventoso frontale sulla Statale, ragazzo intubato: è gravissimo al Civile

Non sono buone le notizie che arrivano dal Civile Brescia: le condizioni di uno dei due automobilisti coinvolti nel tremendo frontale di stamattina - avvenuto sulla Statale 42 ad Artogne - sembrano gravissime. Il giovane uomo - un 29enne originario dell'Ecuador e di casa a Darfo Boario Terme - è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, poi rianimato dai sanitari del 118, giunti a bordo di due eliambulanze, infine trasportato d'urgenza nel nosocomio cittadino dov'è stato intubato: ora lotta per la vita in un letto del reparto di Rianimazione.

Non sarebbe invece in pericolo di vita la 55enne al volante dell'altra auto (una Hyundai): trasportata - anche lei a bordo dell'elisoccorso - alla clinica Poliambulanza, è stata ricoverata in codice giallo. Medicata sul posto, infine, la 36enne alla guida della Mazda urtata da una delle macchine coinvolte nel frontale.

La sbandata improvvisa e lo schianto

Con il passare delle ore si chiarisce anche la dinamica, ricostruita dai carabinieri di Breno. A causare il frontale sarebbe stata la Ford guidata dal 29enne: avrebbe invaso l'opposta corsia - per cause ancora da chiarire - mentre viaggiava in direzione dell'Alta Valle, centrando in pieno la Mazda che procedeva in direzione del Sebino. Un impatto tremendo, a seguito del quale entrambe le macchine sono finite contro il guardrail.

Caos traffico

E non sono mancate le ripercussioni sul traffico. La Statale è stata chiusa a lungo, con uscita obbligatoria a Pian Camuno per chi viaggiava verso l'Alta Valle e a Darfo Boario Terme per coloro che procedevano nell'opposto senso di marcia. Code di chilometri si sono formate anche sulle strade secondarie.