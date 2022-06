Terribile schianto sulla Statale: 2 feriti soccorsi dall'eliambulanza, code chilometriche

Due auto completamente distrutte, due feriti in condizioni definite serie e traffico completamente in tilt. È il bilancio del pauroso incidente avvenuto nella prima mattinata di mercoledì lungo la Statale 42, in territorio di Artogne. Stando alle prime informazioni trapelate, poco prima delle 8 due auto si sono scontrate frontalmente pochi chilometri dopo lo svincolo di Piancogno. Nell’impatto - violento - è stata successivamente coinvolta anche una terza macchina.

Le condizioni delle persone alla guida delle auto che si sono scontrate frontalmente - un ragazzo di 29 anni e una donna di 55 - sono apparse critiche, tanto che sul posto sono state inviate due eliambulanze, oltre a tre autolettighe e a una squadra dei vigili del fuoco. Entrambi sono stati soccorsi in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Caos traffico

Per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli, la Statale è stata chiusa nel tratto interessato dalla carambola. Uscita obbligatoria a Pian Camuno, per chi viaggia in direzione di Edolo, a Darfo Boario Terme per coloro che si muovono verso il Lago d’Iseo e la città. Lunghe code si segnalano anche sulle strade secondarie sulle quali è stato deviato il traffico.

Sul posto, per gli accertamenti di rito, ci sono i carabinieri di Breno a i quali spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.