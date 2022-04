Si addormenta al volante e va dritto in curva: grave automobilista

È stato ricoverato al Civile di Brescia il 46enne di Agnosine che, domenica mattina, si è schiantato con la sua Audi A3 lungo la Provinciale 79 a Sabbio Chiese.

Stando a quanto ricostruito finora, pare che l'uomo si sia addormentato al volante e – in prossimità del bivio per Cagnatico, frazione di Odolo – sia andato dritto in curva, schiantatosi contro un masso dopo aver attraversato la corsia opposta di marcia.

I vigili del fuoco hanno lavorato quasi un'ora per estrarlo dalle lamiere, poi è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza nel nosocomio cittadino. I medici si sono riservati la prognosi.