Auto fuori strada: uomo soccorso con l'elicottero

Avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell'auto e finendo fuori strada. È stato soccorso in codice rosso un automobilista di 46 anni che di prima mattina - attorno alle 07:00 - è uscito di strada lungo la sp79, in territorio comunale di Sabbio Chiese.

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), sono state due le ambulanze inviate sul posto, raggiunte poco dopo dall'elicottero alzatosi in volo da Bergamo. L'uomo è stato portato in "codice rosso" in ospedale. I rilevi del caso sono stati affidati alla Polizia stradale.