Auto fuori controllo, poi il 'volo' in un campo: ragazzo in ospedale

Per fortuna, nell'incidente non ci sono state gravi conseguenze, ma – per un giovane originario del Marocco – quella di lunedì è stata una giornata davvero da dimenticare. Non solo per il ricovero in ospedale, ma anche per gli ingenti danni alla macchina.

Lo schianto è avvenuto in mattinata, poco dopo le 7 in via Enrico Mattei a Pontevico. Il ragazzo – 19 anni l'età – ha perso il controllo dell'auto: dopo una violenta sbandata e ormai fuori controllo, il veicolo ha finito per schiantarsi in un campo a lato della carreggiata. Il conducente è stato trasportato in condizioni non preoccupanti alla Poliambulanza (è stato ricoverato in codice giallo).

Sul posto sono intervenute due ambulanze, insieme ai Vigili del Fuoco di Brescia. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Brescia: dalle informazioni trapelate, sembrerebbe che abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del veicolo per cause ancora da accertare. In quel momento non passavano altri veicoli e – nota positiva – nessuna automobilista è rimasto coinvolto oltre al giovane 19enne.