Lo schianto, poi il fumo nero: due auto prendono fuoco dopo l'incidente

Il boato, le fiamme e la densa colonna di fumo nero visibile in tutto il paese. Pomeriggio di paura quello vissuto ieri (domenica 21 aprile) a Castenedolo. Due auto coinvolte in un incidente stradale, avvenuto lungo via Alessandro Volta, hanno preso fuoco dopo lo schianto. Entrambe sono state distrutte dalle fiamme, ma non ci sono state gravi conseguenze per i conducenti: un ragazzo di 28 anni e una ragazza di due anni più giovane. Entrambi sono riusciti a lasciare l’abitacolo prima che divampasse l’incendio.

Per loro un forte shock, ma ferite lievi: sono stati trasportati, a bordo di due autolettighe, alla clinica Poliambulanza di Brescia per gli accertamenti del caso e poi dimessi. Tutto è accaduto verso le 16.30. Stando a una prima ricostruzione, una delle due auto coinvolte (una Renault e una Volkswagen Polo) aveva appena fatto rifornimento di carburante e dopo lo schianto ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate velocemente, avvolgendo anche l’altra macchina.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco: due le squadre intervenute per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Il rogo è stato arginato prima che si estendesse alla vegetazione e alle abitazioni adiacenti. Poco o nulla da fare, invece, per le due macchine: sono state ridotte a scheletri anneriti dalle fiamme.