Schianto contro un palo in cemento: auto devastata, conducente in ospedale

E' accaduto domenica a Palazzolo sull'Oglio, l'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale di Chiari; non sarebbe in gravi condizioni

Spaventoso incidente domenica a Palazzolo sull’Oglio: verso le 13 un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo, fortunatamente senza coinvolgere altri mezzi.

Per cause ancora da accertare, in via Colombere nei pressi del centro storico, un uomo di 55 anni a bordo della sua utilitaria ha sbandato finendo contro un palo di cemento.

I passanti hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti immediatamente l’ambulanza di Capriolo, un’automedica e i Vigili del fuoco di Brescia. La polizia stradale di Desenzano ha messo in sicurezza la strada.



L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Chiari: non è in pericolo di vita. La parte frontale del veicolo è andata completamente distrutta e le ruote sono esplose.