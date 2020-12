Frontale sulla Provinciale: tre feriti intrappolati tra le lamiere

Tre auto distrutte, altrettanti feriti e traffico in tilt per alcune ore. È questo il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo la Provinciale 235, alle porte di Orzinuovi.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Crema, per cause ancora da chiarire, tre auto sarebbero rimaste coinvolte in un violento schianto frontale. Tempestivi i soccorsi ai conducenti dei tre veicoli: un 42enne, una 32enne e una 36enne di casa nel Bresciano. pochi minuti dopo l’incidente due Vigili del Fuoco di Lodi fuori servizio, che viaggiavano lungo la Provinciale, sono infatti immediatamente intervenuti per prestare le prime cure. Scattato l’allarme, sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze e due automediche, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco di Cremona.

I tre automobilisti erano rimasti intrappolati tra le lamiere delle rispettive auto: una volta estratti dagli abitacoli, soni stati affidati alle cure dei sanitari del 118. Nessuno di loro avrebbe, fortunatamente, perso conoscenza: hanno riportato seri traumi e sono stati trasportati d’urgenza al Civile, all’ospedale di Crema e a quello di Cremona. Non sarebbero in pericolo di vita.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: code chilometriche si sono formate in direzione della vicina Soncino e la situazione è tornata alla normalità solo in serata.