Schianto mortale in A21: positivo all'alcol test, è stato arrestato il conducente

Positivo all'alcol test, è stato arrestato ed è piantonato in ospedale. Il 21enne che era alla guida dell'auto uscita di strada nella notte tra sabato e domenica, lungo la A21 tra Pontevoco e Manerbio, si trova agli arresti domiciliari a seguito dell'esito dell'alcol test cui è stato sottoposto per legge.

L'incidente si è verificato poco dopolo le 4. Sull'auto uscita di strada viaggiavano il conducente, 21 anni, e una ragazza di 17, Irene Zani, entrambi di Leno. Troppo gravi i traumi riportati dalla giovane, che è morta poco dopo l'arrivo dell'eliambulanza.

Ferite lievi invece per il 21enne, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Questa mattina, dopo l'arrivo dell'esito dell'alcol test, il giovane è stato arrestato.