Tragedia nella notte: auto fuori strada, muore una ragazza

Poco dopo le 4 di questa mattina, lungo la A21, nel tratto tra Pontevico e Manerbio. Questo il teatro della nuova, terribile tragedia lungo le strade bresciane. A perdere la vita è una ragazza - a quanto pare bresciana - di soli 17 anni.

Stando alla prima ricostruzione, sembra che si tratti di una tragica uscita di strada, non vi sarebbero altri veicoli coinvolti. Alla guida dell'auto c'era un ragazzo di 21 anni, al suo fianco la giovane vittima. Il conducente è stato soccorso e portato in Poliambulanza in codice giallo. Per la ragazza invece è atterrata nei pressi dell'incidente l'eliambulanza, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la Polstrada, i Vigili del fuoco di Brescia e quelli di Cremona. Seguiranno aggiornamenti.