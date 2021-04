Il triste destino di Franco, padre di famiglia morto in un tragico incidente

Tutta la comunità di Calvisano piange Franco Amadei, morto a 48 anni in un tragico incidente stradale

E’ bastato un secondo e in un attimo la sua vita è volata via. E’ Franco Amadei il 48enne morto nel tragico incidente di martedi 27 aprile lungo la strada provinciale 37, non distante dall’aeroporto Gabriele d’Annunzio di Montichiari.

Il drammatico impatto è accaduto poco dopo le 7: stando a una prima ricostruzione sembrerebbe che l’Audi Q3, guidata da Amadei, si stesse dirigendo verso Brescia quando improvvisamente ha invaso la corsia opposta e si è scontrata con un autoarticolato. L’impatto è stato violento: l’auto è sbalzata finendo la sua corsa tra una banchina e il canale di irrigazione. Il veicolo era completamente distrutto nella parte anteriore e per il 48enne non c’è stato nulla da fare. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti la Croce rossa di Ghedi e i Vigili del Fuoco di Brescia. La dinamica è al vaglio della Polizia stradale di Desenzano.

Franco Amadei, 48 anni, originario di Ghedi e residente a Calvisano, di professione ingegnere, era sposato e aveva una figlia di 15 anni. La moglie Daniela, laureata in giurisprudenza, dal 2008 è direttore delle risorse umane alla Fondazione Poliambulanza di Brescia. Tutta la comunità di Calvisano si stringe attorno al dolore della famiglia per la tragica perdita.