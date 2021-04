È il 48enne Franco Amadei la vittima del terribile frontale avvenuto stamattina a Montichiari, sulla Provinciale 37 in prossimità dell'aeroporto. Viveva a Calvisano con la moglie Daniela.

Per cause ancora in corso d'accertamento, la sua Audi Q3 avrebbe invaso la corsia opposta, finendo per schiantarsi contro un camion Scania. L'impatto non gli ha lasciato scampo.