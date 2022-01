Incidente a Concesio: investito in piazza da un camion, muore uomo di 70 anni

Drammatico incidente lunedì mattina a Concesio, dove, verso le 11, un 70enne del posto è morto sul colpo, dopo esser stato travolto da un tir nella piazza principale del paese, di fronte al bar Giovida.

Stando a una primissima ricostruzione, pare che l'uomo si trovasse in un angolo cieco rispetto alla visuale del camionista, che stava effettuando una manovra e ha finito per agganciarlo. L'impatto è dunque avvenuto a bassa velocità, ma il corpo è stato trascinato per metri e per il 70enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti della Locale e i familiari sotto shock.