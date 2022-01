Muore sul colpo investito da un camion: chi era la vittima

Agganciato da un camion in manovra, poi trascinato per metri sull’asfalto della piazza centrale del paese. Questa, in estrema sintesi, la dinamica del terribile incidente costato la vita a Remo Bontacchio, 72enne di casa a Concesio. Il dramma si è consumato lunedì mattina, poco prima delle 11, sotto gli occhi degli avventori di bar e negozi che si affacciano su piazza Primo Maggio, a Concesio. Una scena agghiacciante, quella che si sono trovati di fronte i volontari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza e di un’automedica: schiacciato della grosse ruote del mezzo pesante, per il 72enne non c’era ormai più nulla da fare.

La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da ricostruire, ma stando al racconto di alcuni testimoni, pare che l’uomo stesse attraversando la piazza, dirigendosi verso il camion Volvo che era parcheggiato davanti ad alcuni negozi, forse proprio per salutare l’autista del mezzo pesante. Ma il camionista non si sarebbe proprio accorto del 72enne - che pare si trovasse in un angolo cieco rispetto alla sua visuale- e nell’effettuare una manovra per uscire dal parcheggio ha finito per agganciarlo. L'impatto è dunque avvenuto a bassa velocità, ma il corpo sarebbe stato trascinato per metri. Sotto shock, ma illeso, il camionista.

Pochi istanti dopo sul posto sono accorse numerose persone, richiamate dalle sirene delle ambulanze. Tra tanti volti anche quelli straziati dal dolore della sorella e della nipote del 72enne - in paese conosciuto con il soprannome di Marino- e la tragica conferma: sotto il telo bianco c’era il corpo dilaniato del loro caro.

Una tragedia sulla quale faranno maggiore chiarezza i Carabinieri e la Polizia Locale di Concesio, che si sono occupati dei rilievi di rito e stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella piazza per ricostruire nel dettaglio la dinamica e le responsabilità del drammatico incidente.